Ракетный удар по Ровенщине: всего 14 пострадавших гражданских, из которых четверо погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Ракетный удар по Ровенской области 25 июня, ставший 11-м по счету в области, унес жизни четырех человек, еще 10 травмированы. Такие обновленные данные в эфире одного из украинских телеканалов озвучил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.
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"25 июня был 11-й ракетный удар по территории области. (...) Фактически, 14 человек пострадали, из них 4 погибли и 10 травмированы. Из травмированных двое в тяжелом состоянии, находятся в больнице. Сейчас принимается решение о перевозке больных в область. Рассматриваем этот вариант. Все, подчеркиваю, жертвы были гражданскими лицами, простыми гражданами, которые занимались предпринимательской деятельностью и являлись клиентами сервиса", - отметил Коваль.
Также глава ОВА указал, что есть разрушения. "Это разрушения гражданской инфраструктуры, объекты придорожного сервиса - это СТО с мойкой и сервис ремонта больших весовых автомобилей", - отметил он.
Дополнение
25 июня председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле города Сарны.