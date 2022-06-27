Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце: мер заявив про загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький, передає УНН.
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“Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі”, – повідомив він.
Малецький додав, що подробиці згодом надасть Полтавська ОВА.
Доповнення
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що рашисти вдарили по цивільному об’єкту Кременчука. За попередніми даними, є постраждалі.
Також в ефірі телемарафону було озвучено, що ракети, ймовірно, поцілили у ТЦ. Проте наразі дана інформація офіційно не підтверджена.