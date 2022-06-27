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13:44 • 27216 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41473 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44111 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21705 просмотра

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11:23 • 56326 просмотра

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Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место: мэр заявил о погибших

Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место: мэр заявил о погибших

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.

Цитата

“Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие”, – сообщил он.

Малецкий добавил, что подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА.

Дополнение

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что рашисты ударили по гражданскому объекту Кременчуга. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Также в эфире телемарафона было озвучено, что ракеты, вероятно, попали в ТЦ. Однако данная информация официально не подтверждена.

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