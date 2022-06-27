Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место: мэр заявил о погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий, передает УНН.
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“Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие”, – сообщил он.
Малецкий добавил, что подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА.
Дополнение
Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что рашисты ударили по гражданскому объекту Кременчуга. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Также в эфире телемарафона было озвучено, что ракеты, вероятно, попали в ТЦ. Однако данная информация официально не подтверждена.