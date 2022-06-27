У Кременчуці рашисти поцілили в цивільний обʼєкт: є постраждалі

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"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав Лунін у Telegram.

За інформацією Telegram-каналів, мова може йти про "приліт" 2 ракет у велике скупчення мирних людей.

Також в ефірі телемарафону було озвучено, що ракети, ймовірно, поцілили у ТЦ. Проте наразі дана інформація офіційно не підтверджена.

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