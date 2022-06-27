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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Кременчуці рашисти поцілили в цивільний обʼєкт: є постраждалі

У Кременчуці рашисти поцілили в цивільний обʼєкт: є постраждалі

Київ • УНН

 • 317605 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У Кременчуці є влучання в цивільний обʼєкт. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і додав, що є постраждалі, передає УНН.

Цитата

"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав Лунін у Telegram.

За інформацією Telegram-каналів, мова може йти про "приліт" 2 ракет у велике скупчення мирних людей.

Також в ефірі телемарафону було озвучено, що ракети, ймовірно, поцілили у ТЦ. Проте наразі дана інформація офіційно не підтверджена.

Раніше

У Полтавській області пролунали вибухи. Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив про “прильоти” по Кременчуку.

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