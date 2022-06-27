В Кременчуге рашисты попали в гражданский объект: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Кременчуге есть попадание в гражданский объект. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и добавил, что есть пострадавшие, передает УНН.
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"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал Лунин в Telegram.
По информации Telegram-каналов, речь может идти о "прилете" 2 ракет в большое скопление мирных людей.
Также в эфире телемарафона было озвучено, что ракеты, вероятно, попали в ТЦ. Однако данная информация официально не подтверждена.
Ранее
В Полтавской области раздались взрывы. Председатель ОВА Дмитрий Лунин сообщил о “прилетах” по Кременчугу.