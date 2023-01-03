Ракетний удар по Краматорську: постраждав працівник бригади з ремонту електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Через ворожий ракетний удар по Краматорську на Донеччині постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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«Краматорськ. Ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці», - написав Тимошенко.
Доповнення
Керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська сьогодні пообіді обстрілюють місто.
Краматорськ на Донеччині вночі 3 січня зазнав обстрілу з боку російської армії.