Ракетний удар по Краматорську: постраждав працівник бригади з ремонту електромереж

КИЇВ. 3 січня. УНН. Через ворожий ракетний удар по Краматорську на Донеччині постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.