Ракетный удар по Краматорску: пострадал работник бригады по ремонту электросетей

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«Краматорск. Ракетный удар по городу. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, что работала на месте», - написал Тимошенко.

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Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска сегодня после обеда обстреливают город.

Краматорск в Донецкой области ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.