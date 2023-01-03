Ракетный удар по Краматорску: пострадал работник бригады по ремонту электросетей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Из-за вражеского ракетного удара по Краматорску в Донецкой области пострадал работник бригады по ремонту электросетей, которые работали на месте. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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«Краматорск. Ракетный удар по городу. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, что работала на месте», - написал Тимошенко.
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Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска сегодня после обеда обстреливают город.
Краматорск в Донецкой области ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.