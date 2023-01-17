Ракетна атака на Дніпро: повідомляється про 43 жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кількість загиблих через атаку армії рф на багатоповерхівку у Дніпрі зросла до 43 людей, повідомляє Суспільний мовник з посиланням на інформацію ОВА, пише УНН.
Цитата
"Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 43 людей, повідомили в ОВА", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.