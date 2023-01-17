Ракетна атака на Дніпро: повідомляється про 43 жертви

Цитата

"Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 43 людей, повідомили в ОВА", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.