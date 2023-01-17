Ракетная атака на Днепр: сообщается о 43 жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Число погибших из-за атаки армии рф на многоэтажку в Днепре возросло до 43 человек, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на информацию ОВА, пишет УНН.
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"Количество погибших в Днепре возросло до 43 человек, сообщили в ОВА", - говорится в сообщении.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.