Ракетная атака на Днепр: сообщается о 43 жертвах

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"Количество погибших в Днепре возросло до 43 человек, сообщили в ОВА", - говорится в сообщении.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.