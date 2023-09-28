Ракета, яка впала в Пшеводуві минулого року, була українською - генпрокурор Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Експертиза, проведена в рамках розслідування падіння ракети минулого року у Пшеводуві, вказує на те, що ракета була українською, заявив у четвер генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро, повідомляє PAP, пише УНН.
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"Розслідування, проведене польською прокуратурою, привело до висновку, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською ракетою - ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", - генпрокурор Польщі, посилаючись на висновок експертів.
Міністр також нагадав про співпрацю з українською стороною у цьому питанні.
"Я дуже шкодую про це, але такої співпраці в цьому питанні не було протягом багатьох місяців", - констатував Зьобро.
Він підкреслив, що польські прокурори приїжджали в Україну і проводили там слідчі дії. "Навіть ризикуючи власним здоров'ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини, які були скоєні там. Ми завжди поважали норми українського законодавства і враховували всі їхні очікування", - заявив Зьобро.
За його словами, подібного ставлення до польських слідчих у розслідуванні справи в Пшеводуві з українського боку немає.
Раніше
Як повідомляв УНН, польські правоохоронці мають результати розслідування падіння ракети минулого року у Пшеводуві, але не оголошують їх. Rzeczpospolita з посиланням на джерела писало, що ракета – українська.
Контекст
Польща 15 листопада 22 року заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що “багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі”.