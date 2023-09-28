Ракета, которая упала в Пшеводуве в прошлом году, была украинской - генпрокурор Польши

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"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выводу, который категорически указывает на то, что эта ракета была украинской ракетой - еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", - генпрокурор Польши, ссылаясь на заключение экспертов.

Министр также напомнил о сотрудничестве с украинской стороной в этом вопросе.

"Я очень сожалею об этом, но такого сотрудничества в этом вопросе не было в течение многих месяцев", - констатировал Зебро.

Он подчеркнул, что польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия. "Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, которые были совершены там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания", - заявил Зебро.

По его словам, подобного отношения к польским следователям в расследовании дела в Пшеводуве с украинской стороны нет.

Ранее

Как сообщал УНН, польские правоохранители имеют результаты расследования падения ракеты в прошлом году в Пшеводуве, но не оглашают их. Rzeczpospolita со ссылкой на источники писало, что ракета – украинская.

Контекст

Польша 15 ноября 22 года заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что “многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши”.