Радник президента США: заплановано помістити винищувачі F-16 в Україні

План полягає в тому, щоб розмістити винищувачі F-16 в Україні, і допомога Україні набути цієї спроможності підкріплено у межах двосторонньої безпекової угоди між США та Україною. Про це в інтерв'ю PBS сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише УНН.

Салліван відповів на слова інтерв'юера, що "Україна публічно припустила, що F-16, які вони почнуть використовувати найближчим часом, будуть базуватися за межами України, і чи це є планом - розміщення F-16 у країні НАТО".

"План полягає у тому, щоб помістити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Байден - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт: ми хочемо допомогти Україні мати цю спроможність. Це має бути спроможність, яка базується в Україні".