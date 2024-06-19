План заключается в том, чтобы разместить истребители F-16 в Украине, и помощь Украине приобрести эту способность подкреплена в рамках двустороннего соглашения по безопасности между США и Украиной. Об этом в интервью PBS сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН.

Салливан ответил на слова интервьюера, что "Украина публично предположила, что F-16, которые они начнут использовать в ближайшее время, будут базироваться за пределами Украины, и является ли это планом - размещение F-16 в стране НАТО".

"План заключается в том, чтобы поместить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Байден - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт: мы хотим помочь Украине иметь эту способность. Это должна быть способность, которая базируется в Украине". - сказал Салливан.

Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации