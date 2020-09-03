Радник в.о. міністра енергетики буде адвокатом гірників шахти "Надія"

"Я в якості адвоката представлю інтереси підприємства та трудового колективу у кримінальній справі. Наша мета - повернути вкрадене та притягнути до відповідальності винних. Саме про це домовилися з директором шахти Ігорем Пиляєм і уклали договір правової допомоги", - пише він.

Трохимець розповів, що Міненерго провело аудит ПрАТ "Шахта "Надія".

"Аудит показав, що діяльність попереднього керівництва підприємства за 2019 рік та 5 місяців 2020 року призвели до збитків 90 млн грн", - пише він.

До критичного стану шахту "Надія" довів, серед інших, її колишній керівник Юрій Благута. Сьогодні він очолює ДП "Волиньвугілля", але, за словами Трохимця, буде звільнений.

Матеріали аудиту Міненерго передало до правоохоронних органів. Водночас, варіанти фінансового оздоровлення "Надії" розробляє в.о. міністра енергетики Ольга Буславець - спільно з командою.

Там наголошують, що держава не має заборгованості перед гірниками цієї шахти. Водночас, Буславець домовилася з "Центренерго" та ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" про авансові платежі шахті на загальну суму 8,7 млн грн.