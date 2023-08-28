Раді запропонували узаконити тимчасове оподаткування надприбутків банків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Верховну Раду внесли законопроект про зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків. Як розповів один з його ініціаторів, нардеп Ярослав Железняк, ідеться про тимчасове оподаткування надприбутків банків, пише УНН.
Деталі
Ідеться про законопроект №9656 від 28 серпня. "... законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Додатково пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (+ до сплати податку на прибуток підприємств)", - розповів Железняк у Telegram.
"Додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн", - зазначив нардеп з податкового комітету.
Тексту законопроект наразі не оприлюднено, документ у парламенті передано на розгляд керівництву.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ підбив перші результати оцінки стійкості найбільших банків: називає "оптимістичними"