Раде предложили узаконить временное налогообложение сверхприбылей банков

Детали

Речь идет о законопроекте №9656 от 28 августа. "... законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Дополнительно предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (+ к уплате налога на прибыль предприятий)", - рассказал Железняк в Telegram.

"Дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд грн", - отметил нардеп из налогового комитета.

Текст законопроекта пока не обнародован, документ в парламенте передан на рассмотрение руководству.

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