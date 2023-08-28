Раде предложили узаконить временное налогообложение сверхприбылей банков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Верховную Раду внесли законопроект о изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения чистого процентного дохода банков. Как рассказал один из его инициаторов, нардеп Ярослав Железняк, речь идет о временном налогообложении сверхприбылей банков, пишет УНН.
Детали
Речь идет о законопроекте №9656 от 28 августа. "... законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Дополнительно предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (+ к уплате налога на прибыль предприятий)", - рассказал Железняк в Telegram.
"Дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд грн", - отметил нардеп из налогового комитета.
Текст законопроекта пока не обнародован, документ в парламенте передан на рассмотрение руководству.
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