НБУ підбив перші результати оцінки стійкості найбільших банків: називає "оптимістичними"

Деталі

"Перші результати оцінки стійкості 20 найбільших банків оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив. Потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною, і більшість банків, імовірно, зможе відновити капітал за рахунок поточних прибутків", - зазначає Нацбанк.

При цьому вказано, що у ІІ кварталі сектор отримав майже такий само прибуток, як і в попередньому, – 34 млрд грн. НБУ пояснило це "стабільним зростанням чистого процентного доходу, передусім від високоліквідних активів, та майже нульовим резервуванням".

"Початок циклу пом’якшення монетарної політики спричинить зниження ринкових відсоткових ставок. Проте банки зберегли високу чисту процентну маржу, тож ризики прибутковості у найближчій перспективі помірні", - зауважили у регуляторі.

Нагадаємо

Національний банк України 27 липня знизив облікову ставку з 25% до 22%, уперше з червня минулого року.