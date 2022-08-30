Рада звернулася до ООН, ЄС, ОБСЄ через масову страту українських військовополонених в Оленівці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада звернулася до ООН, ЄС, ОБСЄ та інших організацій і країн через масову страту українських військовополонених в Оленівці 29 липня. Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков у Telegram, передає УНН.
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«Постановою №7627 закликали міжнародних партнерів засудити масову страту українських військовополонених державою-агресором в Оленівці та активізувати зусилля для повернення в Україну захисників Маріуполя», - повідомив Разумков.
Деталі
Окрім того, він повідомив, що Рада також звертається до ряду міжнародних інституцій, організацій, парламентів та урядів країн світу щодо порушення росією та підконтрольними їй окупаційними органами норм міжнародного гуманітарного права у відношенні до військовополонених захисників України (постанова №7709).
Доповнення
Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.
Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених.
Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.
Згодом речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.