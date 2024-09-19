Рада зобов'язала замовників будівельних робіт публікувати ціни на матеріали у Prozorro

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який зобов’язує усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати у Prozorro ціни на будівельні матеріали протягом 3 робочих днів із дати укладання договору з підрядником або внесення відповідних змін в укладені договори. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железянка та картку законопроєкту №11057.

Наш законопроект (перший автор Анастасія Радіна) #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro прийнято у другому читанні - написав Железняк у Telegram.

Законопроєкт зобов’язує усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати договір про закупівлю та всі додатки до нього, а також документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси – протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси - йдеться в проєкті закону.

Також зазначається, що в документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатись така інформація: найменування (з характеристиками), одиниця виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати. Такі документи можуть містити іншу додаткову інформацію.

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Нагадаємо

17 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який зобов'язує всі сторони публікувати ціни на будівельні матеріали на Prozorro протягом 3 робочих днів з моменту укладення або зміни договору.