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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада обязала заказчиков строительных работ публиковать цены на материалы в Prozorro

Рада обязала заказчиков строительных работ публиковать цены на материалы в Prozorro

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:20  •  7473 просмотра

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Верховная Рада приняла закон, обязывающий заказчиков строительных работ публиковать цены на материалы в Prozorro. Информация должна быть обнародована в течение 3 рабочих дней после заключения договора с подрядчиком.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры.  Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железянка и карточку законопроекта №11057.

Наш законопроект (первый автор Анастасия Радина) #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro принят во втором чтении

- написал Железняк в Telegram. 

Законопроект обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать договор о закупке и все приложения к нему, а также документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы - в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

Неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, являются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы

- говорится в проекте закона. 

Также отмечается, что в документах, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы, обязательно должна указываться следующая информация: наименование (с характеристиками), единица измерения, количество, отпускная цена, а также стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы. Такие документы могут содержать другую дополнительную информацию.

ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації19 сентября 2024, 09:05 • 12166 просмотров

Напомним 

17 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает все стороны публиковать цены на строительные материалы на Prozorro в течение 3 рабочих дней с момента заключения или изменения договора.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
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