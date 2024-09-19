Рада обязала заказчиков строительных работ публиковать цены на материалы в Prozorro

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железянка и карточку законопроекта №11057.

Наш законопроект (первый автор Анастасия Радина) #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro принят во втором чтении - написал Железняк в Telegram.

Законопроект обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать договор о закупке и все приложения к нему, а также документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы - в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

Неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, являются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы - говорится в проекте закона.

Также отмечается, что в документах, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы, обязательно должна указываться следующая информация: наименование (с характеристиками), единица измерения, количество, отпускная цена, а также стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы. Такие документы могут содержать другую дополнительную информацию.

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Напомним

17 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает все стороны публиковать цены на строительные материалы на Prozorro в течение 3 рабочих дней с момента заключения или изменения договора.