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Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання завтра, 17 березня, о восьмій годині ранку. Планується розгляд низки питань, зокрема, законопроекту щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це заявив на Погоджувальній раді голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Позачергове засідання на ранок на завтра на 8 годину ми оголошуємо. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібрати максимальну кількість народних депутатів", - сказав Разумков.

Також він зазначив, що на позачерговому засіданні розглядатиметься законопроект комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо коронавірусу.

Окрім того, планується розгляд законопроектів №2538 про внесення змін до законодавства, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та №2539 про внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету.

За словами Разумкова, парламентарі планують обговорити зміни у графіку роботи ВРУ.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, Рада змінить графік роботи через ситуацію з коронавірусом. Відтак, до 3 квітня нардепи будуть працювати лише в комітетах та не будуть збиратися на пленарні засідання.

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