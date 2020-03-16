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Рада змінює графік роботи через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України змінить графік роботи через ситуацію з коронавірусом. Відтак, до 3 квітня нардепи будуть працювати лише в комітетах та не будуть збиратися на пленарні засідання. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Буде запропоновано змінити графік роботи ВРУ. Рада не закривається, продовжує працювати. Однак ми змінюємо черговість пленарних та комітетських тижнів і до 3 квітня 2020 року ми переходимо в режим роботи в комітетах", - сказав Разумков.

За його словами, таку пропозицію підтримали різні депутатські фракції та групи.

"Була досягнута домовленість з усіма представниками депутатських фракцій і груп щодо того, щоб перерахувати ті кошти, які передбачені на депутатську діяльність, до резервного фонду. Тому що фактично ми будемо працювати в комітетах, і ці кошти будуть направлені на діяльність Апарату ВРУ, нардепів і у разі необхідності на інші необхідні для держави напрямки фінансування", - сказав голова ВРУ.

Додамо, згідно з порядком денним третьої сесії роботи ВРУ, до третьої квітня було передбачено два тижні для пленарних засідань та один тиждень для роботи з виборцями.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламентарям потрібно зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який стосується боротьби з коронавірусом.

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