Рада змінює графік роботи через карантин

КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України змінить графік роботи через ситуацію з коронавірусом. Відтак, до 3 квітня нардепи будуть працювати лише в комітетах та не будуть збиратися на пленарні засідання. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.