Рада меняет график работы из-за карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины изменит график работы из-за ситуации с коронавирусом. Следовательно, до 3 апреля нардепы будут работать только в комитетах и не будут собираться на пленарные заседания. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.