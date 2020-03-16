Рада меняет график работы из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины изменит график работы из-за ситуации с коронавирусом. Следовательно, до 3 апреля нардепы будут работать только в комитетах и не будут собираться на пленарные заседания. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Будет предложено изменить график работы ВРУ. Рада не закрывается, продолжает работать. Однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал Разумков.
По его словам, такое предложение поддержали различные депутатские фракции и группы.
"Была достигнута договоренность со всеми представителями депутатских фракций и групп о том, чтобы перечислить те средства, которые предусмотрены на депутатскую деятельность, в резервный фонд. Поэтому фактически мы будем работать в комитетах, и эти средства будут направлены на деятельность Аппарата ВРУ, нардепов и при необходимости на другие необходимые для государства направления финансирования", - сказал председатель ВРУ.
Добавим, согласно повестке дня третьей сессии работы ВРУ, до третьего апреля было предусмотрено две недели для пленарных заседаний и одна неделю для работы с избирателями.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом.