Разумков наголосив на необхідності позачергового засідання ВР заради закону щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламентарям потрібно зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який стосується боротьби з коронавірусом. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, найближчим часом нам треба буде провести позачергове засідання ВРУ, де розглянути питання законопроекту, який буде найближчим часом запропонований до розгляду на цьому пленарному засіданні. Він пов’язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілкам влади в регулюванні питання щодо боротьби з коронавірусом. Там цілий комплекс заходів", - сказав Разумков.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець представив законопроект про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією.