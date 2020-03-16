Разумков отметил необходимость внеочередного заседания ВР ради закона о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, в ближайшее время нам предстоит провести внеочередное заседание ВРУ, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению на этом пленарном заседании. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в регулировании вопроса по борьбе с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий", - сказал Разумков.
Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.