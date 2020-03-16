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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102975 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105689 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107667 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106439 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115590 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101405 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Разумков отметил необходимость внеочередного заседания ВР ради закона о коронавирусе

Разумков отметил необходимость внеочередного заседания ВР ради закона о коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, в ближайшее время нам предстоит провести внеочередное заседание ВРУ, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению на этом пленарном заседании. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в регулировании вопроса по борьбе с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий", - сказал Разумков.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, который повысит эффективность борьбы с инфекцией.

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