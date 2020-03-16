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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102955 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105676 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 106428 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса. Об этом заявил на согласительном совете председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Внеочередное заседание на утро на завтра на 8:00 мы объявляем. Прошу руководителей депутатских фракций и групп собрать максимальное количество народных депутатов", - сказал Разумков.

Также он отметил, что на внеочередном заседании будет рассматриваться законопроект комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования относительно коронавируса.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов №2538 о внесении изменений в законодательство, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, и №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и созданию условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета.

По словам Разумкова, парламентарии планируют обсудить изменения в графике работы ВРУ.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, Рада изменит график работы из-за ситуации с коронавирусом. Следовательно, до 3 апреля нардепы будут работать только в комитетах и не будут собираться на пленарные заседания.

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