Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса. Об этом заявил на согласительном совете председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Внеочередное заседание на утро на завтра на 8:00 мы объявляем. Прошу руководителей депутатских фракций и групп собрать максимальное количество народных депутатов", - сказал Разумков.
Также он отметил, что на внеочередном заседании будет рассматриваться законопроект комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования относительно коронавируса.
Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов №2538 о внесении изменений в законодательство, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, и №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и созданию условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета.
По словам Разумкова, парламентарии планируют обсудить изменения в графике работы ВРУ.
Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, Рада изменит график работы из-за ситуации с коронавирусом. Следовательно, до 3 апреля нардепы будут работать только в комитетах и не будут собираться на пленарные заседания.