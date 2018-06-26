Рада ЄС заявив, що переговори про вступ Туреччини до спільноти практично зупинені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Туреччина віддаляється від Європейського союзу, переговори про входження країни до складу співтовариства практично зупинені. Про це йдеться в підсумковій заяві Ради ЄС, засідання якої відбулося у вівторок, інформує УНН.
“Рада відзначає, що Туреччина віддаляється від Євросоюзу. Переговори про членство Туреччини практично в глухому куті, і неможливо розглянути відкриття або закриття нових глав”, — вказується в документі.
Рада також підкреслила, що призупинено роботу по модернізації митного союзу ЄС-Туреччина.
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ЄС підкреслив, що надзвичайно стурбований ситуацією з “верховенством закону” в Туреччині. “Рада особливо занепокоєна через тривале і глибоко тривожного відступу від верховенства закону і фундаментальних прав, включаючи свободу вираження”, — наголошується в документі. Рада закликала Анкару виправити поточну ситуацію в країні і привести її у відповідність до європейських та міжнародних стандартів.
Нагадаємо, 17 грудня 2004 р. на зустрічі в Брюсселі голови держав і урядів ЄС прийняли рішення про початок переговорів про вступ Туреччини до ЄС. Офіційно переговори розпочалися 3 жовтня 2005 року. Щоб вступити у союз, Туреччина повинна успішно завершити переговори з Єврокомісією по 33 зі 35 переговорних пунктів (два не вимагають узгодження). Після цього держави-члени повинні одноголосно проголосувати за надання Туреччині членства в ЄС.
Після спроби військового перевороту в липні 2016 року 14 квітня 2016 р. Європарламент оприлюднив Звіт про успіхи Туреччини, який виявився невдалим за всі роки. ЄС засудила політику турецького уряду щодо представників ЗМІ і медіа.
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6 липня 2017 року Європарламент прийняв резолюцію, що закликає країни Євросоюзу призупинити переговори про вступ Туреччини до тих пір, поки турецька влада не внесуть поправки до конституційної реформи. У квітні 2017 року відбувся референдум щодо турецької конституційної реформи, у результаті чого були значно розширені президентські повноваження.
Як раніше повідомляло УНН, канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag 23 грудня висловив думку, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в Європейському Союзі, і було б чесно припинити переговори про вступ країни до європейської спільноти.