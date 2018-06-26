Совет ЕС заявил, что переговоры о вступлении Турции в сообщество практически остановлены

“Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав”, — указывается в документе.

Совет также подчеркнул, что приостановлена ​​работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция.

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ЕС подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией с “верховенством закона” в Турции. “Совет особенно обеспокоен длительным и глубоко тревожным отступлением от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения”, — отмечается в документе. Совет призвал Анкару исправить текущую ситуацию в стране и привести ее в соответствие с европейскими и международными стандартами.

Напомним, 17 декабря 2004 на встрече в Брюсселе главы государств и правительств ЕС приняли решение о начале переговоров о вступлении Турции в ЕС. Официально переговоры начались 3 октября 2005 г.. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

После попытки военного переворота в июле 2016 года, 14 апреля 2016 Европарламент обнародовал отчет об успехах Турции, который оказался неудачным за все годы. ЕС осудил политику турецкого правительства в отношении представителей СМИ и медиа.

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6 июля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки к конституционной реформе. В апреле 2017 года состоялся референдум по турецкой конституционной реформы в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

Как ранее сообщало УНН, канцлер Австрии Курц в интервью газете Bild am Sonntag 23 декабря выразил мнение, что Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в Европейском Союзе, и было бы честно прекратить переговоры о вступлении страны в европейское сообщество.