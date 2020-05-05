Посли ЄС схвалили надання Україні 1,2 млрд євро позики для боротьби з наслідками коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Посли Європейського союзу схвалили виділення Україні 1,2 млрд євро позики, як допомогу у боротьбі з наслідками пандемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
“Рада виділяє пакет допомоги на суму 3 млрд євро для підтримки сусідніх партнерів. Посли ЄС сьогодні підтримали пропозицію Комісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги десяти партнерам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фінансова допомога буде надаватися у вигляді позик на дуже вигідних умовах та розподіляється таким чином:
Україна: 1,2 млрд євро,
Албанія: 180 млн євро,
Боснія і Герцеговина: 250 млн євро,
Грузія: 150 млн євро,
Йорданія: 200 млн євро,
Косово: 100 млн євро,
Молдова: 100 млн євро,
Чорногорія: 60 млн євро,
Республіка Північна Македонія: 160 млн євро,
Туніс: 600 млн євро.
“Кошти будуть доступні протягом 12 місяців і будуть виплачуватися двома партіями. Максимальний середній термін погашення кредитів - 15 років”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія прийняла рішення про надання фінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десяти сусіднім державам, що дозволить їм обмежити економічний збиток від пандемії коронавірусу. Україна на основі попередньої оцінки фінансових потреб повинна отримати 1,2 млрд євро.