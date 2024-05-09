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Рада ухвалила законопроєкт про народовладдя на рівні місцевого самоврядування

Рада ухвалила законопроєкт про народовладдя на рівні місцевого самоврядування

Київ • УНН

 • 16419 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроект, який запроваджує механізми місцевої демократії, включаючи публічні консультації, обговорення, збори, петиції та участь громади у формуванні бюджету, а також зобов'язує місцевих депутатів звітувати перед своїми громадами.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

№7283 - вимоги для нормативно-правового регулювання механізмів місцевої демократії органами місцевого самоврядування. В цілому - 317

- повідомив Железняк.

Законопроєкт передбачає такі форми народовладдя для жителів громад:

  • публічні консультації;
  • громадські обговорення;
  • загальні збори;
  • електронні петиції;
  • участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

У законопроєкті прописаний пункт щодо звітування місцевих депутатів, які будуть зобов‘язані не просто звітувати перед своєю громадою, але й відповідати на запитання, вести активну дискусію, публікувати свої звіти, щоб виборці бачили, що робить обраний ними місцевий депутат.

Також документ передбачає обов’язковість затвердження статутів територіальних громад (з 1 січня 2027 року).

Окрім того, у законопроєкті визначено термін "житель" - це фізична особа, що задекларувала або зареєструвала місця проживання в територіальній громаді та/або виборча адреса якої віднесена до території відповідної територіальної громади, крім військовослужбовця строкової служби, фізичної особи, яка за вироком суду перебуває у місці позбавлення волі.

Нагадаємо

Законопроєкт про місцеві адміністрації готується до розгляду в Верховній Раді.

Павло Башинський

Павло Башинський

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