Рада приняла законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

№7283 - требования для нормативно-правового регулирования механизмов местной демократии органами местного самоуправления. В целом - 317 - сообщил Железняк.

Законопроект предусматривает такие формы народовластия для жителей общин:

публичные консультации;

общественные обсуждения;



общее собрание;



электронные петиции;



участие общины в вопросах формирования и распределения местного бюджета.



В законопроекте прописан пункт об отчетности местных депутатов, которые будут обязаны не просто отчитываться перед своей громадой, но и отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что делает избранный ими местный депутат.

Также документ предусматривает обязательность утверждения уставов территориальных общин (с 1 января 2027 года).

Кроме того, в законопроекте определен термин "житель" - это физическое лицо, которое задекларировало или зарегистрировало место жительства в территориальной общине и/или избирательный адрес которого отнесен к территории соответствующей территориальной общины, кроме военнослужащего срочной службы, физического лица, которое по приговору суда находится в месте лишения свободы.

Напомним

Законопроект о местных администрациях готовится к рассмотрению в Верховной Раде.