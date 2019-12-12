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Рада ухвалила за основу проект закону щодо захисту прав боржників

Рада ухвалила за основу проект закону щодо захисту прав боржників

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна рада України ухвалила за основу проект закону про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону № 2133 про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності передбачає врегулювання правовідносин, що виникають в процесі організації та здійснення колекторської діяльності, з метою захисту прав та законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності.

За словами авторів законопроекту, його ухвалення дозволить вдосконалити чинне законодавство щодо колекторської діяльності, що надасть змогу забезпечити нормальне функціонування як фінансового, так і реального сектору економіки, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина. А також запровадить механізм захисту прав боржників, щодо яких проводиться діяльність по врегулюванню заборгованості за діючими зобов’язаннями з боку суб’єктів колекторської діяльності.

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року вводиться в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року.

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