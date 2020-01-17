Рада ухвалила проект постанови щодо захисту прав дитини в Україні

Проект Постанови №2672 про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні передбачає комплекс заходів, направлених на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Так, ВРУ постановляє Кабміну:

- розробити і внести до Ради проект закону про удосконалення процедури позбавлення і поновлення батьківських прав,

- забезпечити вдосконалення процедури перетину дітьми лінії розмежування, видачі паспортів громадян України дітям, які проживають на окупованих територіях, видачі документів дітям віком до трьох років, які вперше перетинають лінію розмежування,

- розробити та затвердити порядок виїзду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон на навчання,

- розробити стандарт державної статистики щодо збору та узагальнення єдиних та об’єктивних статистичних даних щодо випадків насильства по відношенню до дітей та за участі дітей та інше.

Нагадаємо, Уряд схвалив законопроект про спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для дітей та осіб з інвалідністю.