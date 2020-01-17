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Рада приняла проект постановления о защите прав ребенка в Украине

Киев • УНН

 • 18315 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине. Соответствующее решение поддержали 351 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Рада приняла проект постановления о защите прав ребенка в Украине

Проект Постановления №2672 о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения украинских детей и совершенствования деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.

Так, ВРУ постановил Кабмину:
- разработать и внести в Раду проект закона об усовершенствовании процедуры лишения и восстановления родительских прав,
- обеспечить совершенствование процедуры пересечения детьми линии разграничения, выдачи паспортов граждан Украины детям, проживающим на оккупированных территориях, выдачи документов детям в возрасте до трех лет, впервые пересекают линию разграничения,
- разработать и утвердить порядок выезда детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу на учебу,
- разработать стандарт государственной статистики по сбору и обобщению единых и объективных статистических данных о случаях насилия в отношении детей и с участием детей и прочее.

Напомним, Правительство одобрило законопроект об упрощении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи для детей и лиц с инвалидностью.

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