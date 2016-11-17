Рада у першому читанні ухвалила законопроект про протидію домашньому насильству

Законопроектом пропонується впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, істотне доповнення існуючих інструментів такої боротьби.

Відзначимо, що під час обговорення законопроекту було прийнято поправку з голосу — з документа були вилучені всі згадки про гендер і сексуальну орієнтацію.