Рада у першому читанні ухвалила законопроект про протидію домашньому насильству
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про протидію домашньому насильству. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, істотне доповнення існуючих інструментів такої боротьби.
Відзначимо, що під час обговорення законопроекту було прийнято поправку з голосу — з документа були вилучені всі згадки про гендер і сексуальну орієнтацію.