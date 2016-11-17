Рада в первом чтении приняла законопроект о противодействии домашнему насилию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о противодействии домашнему насилию. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы.
Отметим, что при обсуждении законопроекта была принята поправка с голоса - из документа были изъяты все упоминания о гендерной и сексуальной ориентации.