Рада у четвер не розглядатиме питання призначення членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У цей четвер Верховна Рада України не буде розглядати питання призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко, передає УНН.
“У цей четвер — ні, на порядку денному цього питання (призначення членів ЦВК — ред.) немає. Не тому, що парламент не готовий, а тому що ще не пройшли всі кандидати спецперевірку. Вона достатньо ґрунтовна”, — повідомила Луценко.
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Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що кадрові питання щодо призначення нового складу Центральної виборчої комісії будуть розглянуті парламентом, коли будуть завершені політичні консультації.