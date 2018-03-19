Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения членов ЦИК

"В этот четверг - нет, в повестке дня этого вопроса (назначение членов ЦИК - ред.) нет. Не потому, что парламент не готов, а потому что еще не прошли все кандидаты спецпроверку. Она достаточно основательная", - сообщила Луценко.

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Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что кадровые вопросы о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации.