Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения членов ЦИК

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11681 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16349 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62727 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73686 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109082 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116505 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121856 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132962 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения членов ЦИК

Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения членов ЦИК

Киев  •  УНН

 • 8471 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В этот четверг Верховная Рада Украины не будет рассматривать вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко, передает УНН.

"В этот четверг - нет, в повестке дня этого вопроса (назначение членов ЦИК - ред.) нет. Не потому, что парламент не готов, а потому что еще не прошли все кандидаты спецпроверку. Она достаточно основательная", - сообщила Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент ожидает самого быстрогоназначения членов ЦИК

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что кадровые вопросы о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации.

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