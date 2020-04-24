Рада схвалила усунення штрафних балів за правопорушення у сфері дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою прийняття акту є усунення негативного впливу окремих норм законодавства у частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.
Проектом акту пропонується виключити з КУпАП норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладаються на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Нагадаємо, за інформацією МВС, до 1 травня у Київській області буде встановлено ще 30 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.