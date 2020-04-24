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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения

Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения

Киев  •  УНН

 • 14879 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, по информации МВД, до 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Украинские Национальные Новости

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