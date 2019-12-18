Рада попередньо схвалила розділення функцій митниці та податкової
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розмежування функцій Державної митної служби та Державної податкової служби (ДПС) України. Відповідне рішення підтримав 341 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2419 про внесення змін до Податкового кодексу України спрямований на розмежування функцій податкової та митної служб із визначенням законодавчих умов їх належного функціонування.
Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їх функції та повноважень в сфері адміністрування податків і зборів.
Також закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів ДПС, що діють на підставі положень про такі територіальні органи.
Окрім того, передбачається, що порядок інформаційного обміну між ДПС та Держмитслужбою затверджуватиметься Мінфіном.
Також вносяться уточнення щодо рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких контролюючих органів платниками податків, особливостей обліку великих платників податків у територіальному органі ДПС, який здійснює супроводження великих платників податків, або його структурних підрозділах.
Законопроектом визначено особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПС та Держмитслужби та їх територіальних органів.
Додамо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити за основу цей законопроект.
Нагадаємо, 3 грудня поточного року парламентарі ухвалили за основу проект закону №2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. З 8 грудня в Україні почала свою роботу нова митна служба.