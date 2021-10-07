Рада почала розгляд відставки Разумкова

Головує під час розгляду цього питання нардеп зі “Слуги народу” Данило Гетманцев, якого вчора було обрано із запропонованих нардепам кандидатур тих нардепів, які не підписувалися під ініціативою про відставку Разумкова.

Гетманцев, якому поступився місцем перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, зайняв місце у президії ВР та нагадав правила ведення засідання.

Наразі розпочалося заслуховування позицій сторін: ініціаторів відставки, представників фракцій та заслуховування звіту голови ВР.

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Контекст

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР.

Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

5 жовтня нардепи проголосували за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань строком на два дні. Ініціатива була внесена та підтримана фракціэю “Слуга народу”, групами “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.



Як пояснив пізніше нардеп Данило Гетманцев, підставою відсторонення стало невнесення до порядку денного пленарного тижня під час Погоджувальної ради законопроектів монобільшості, що є нібито порушенням Регламенту. Після відсторонення Разумкова головував на пленарних засідання Руслан Стефанчук. Крім того, через відсутність затвердженого на Погоджувальній раді порядку денного нардепи не могли розглядати законопроекти, а розглядали виключно питання, що не потребують розгляду в комітетах та додаткового внесення до порядку денного: наприклад, перейменування та зміни меж населених пунктів.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.

Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще напередодні, 5 жовтня, затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його вже передано народним депутатам.

Головним кандидатом на посаду спікера парламенту називають першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

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