Гетманцев пояснив, у чому саме причина відсторонення Разумкова

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“Спікера відсторонили, тому що він дозволив собі не поставити на голосування пропозицію найбільшої фракції парламенту на Погоджувальній раді і зірвав своїми діями затвердження порядку денного”, — заявив Гетманцев.

Нардеп заявив, що порядок денний, запропонований Разумковим, сформований “незрозуміло, на якій підставі”.

“Саме тому він був відсторонений від здійснення ним повноважень, бо порушення Регламенту з його боку нам здається кричущим”, — заявив нардеп.

Нагадаємо

ВР вчора, 5 жовтня, відсторонила Дмитра Разумкова від виконання обов'язків голови парламенту за порушення Регламенту. Однак, яке саме порушення, не уточнювалось. Пропозицію про відсторонення подали представники фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.