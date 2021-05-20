Рада підтримала "банківський" законопроект, необхідний для отримання коштів МВФ

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Згідно з текстом меморандуму про співпрацю, ухвалення законопроекту є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, Україна за домовленістю зобов’язалась забезпечити відповідність системи банківського нагляду передовим практикам, що передбачає зокрема внесення змін до Закону про банківську діяльність для надання НБУ правових повноважень щодо калібрування вимог щодо капіталу та ліквідності на основі профілю ризику банку.

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“Законопроектом пропонується встановити додаткові вимоги до членів ради та правління банків, посилити відповідальність ради банків, вдосконалити систему управління ризиками, а також надати право національному банку вимагати зміни персонального складу ради правління банку, якщо поточний склад таких органів не забезпечує банківську стабільність”, — сказав один з ініціаторів законопроекту, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев, представляючи документ у ВР.

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Зі слів Гетманцева, Україна повинна привести законодавство у відповідність до законодавства Європейського союзу, імплементувати європейські норми до нашого законодавства.

“Це стосується усунення правових прогалин для забезпечення управління ризиками банку, впровадження буферів капіталу а також нової структури банківського капіталу. Ми повинні запровадити директиву 2013/36 а регламент 575 ЄС”, — зазначив нардеп.

Як уточнюють в НБУ, законопроект упроваджує нову структуру капіталу (включаючи буфери капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради та правління банку, у тому числі стосовно їх колективної придатності. Також запроваджуються сучасні міжнародні наглядові інструменти:



право регулятора вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління та контроль за діяльністю банку;



право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.



Крім того, документ уточнює окремі норми банківського законодавства, зокрема щодо консолідованого нагляду за банківськими групами, ліцензування банків, погодження набуття істотної участі в банках та вимог до структур власності банків.

Додамо

Представник Міжнародного валютного Фонду Джеррі Райс під час брифінгу заявив, що наразі МВФ залишається у стані переговорів з Україною, але чекає від держави більшого прогресу.



За останніми повідомленнями з Офісу Президента, Україна розраховує отримати до вересня транш обсягом 2 млрд доларів.

В НБУ наголошували про необхідність отримання траншу від МВФ, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами.



З червня минулого року триває пауза в отриманні Україною траншів від МВФ. Причиною цього став онлайн-візит місії Фонду взимку. Перегляд 18-місячної програми співпраці на 5 млрд дол., необхідний для виділення грошей, так і не відбувся.

Неофіційною причиною відтермінування перегляду взимку називали рішення уряду щодо тимчасового регулювання ціни на газ — фактично відходу від формування вартості ринком.