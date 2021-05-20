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Рада поддержала "банковский" законопроект, необходимый для получения средств МВФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном чтении в четверг поддержала в первом чтении проект закона № 4367 по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы. Решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала "банковский" законопроект, необходимый для получения средств МВФ

Детали

Согласно тексту меморандума о сотрудничестве, принятие законопроекта является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда.

В частности, Украина по договоренности обязалась обеспечить соответствие системы банковского надзора передовым практикам, что предусматривает в том числе внесение изменений в Закон о банковской деятельности для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка.

Цитата

“Законопроектом предлагается установить дополнительные требования к членам совета и правления банков, усилить ответственность совета банков, усовершенствовать систему управления рисками, а также предоставить право национальному банку требовать изменения персонального состава совета правления банка, если текущий состав таких органов не обеспечивает банковскую стабильность”, — сказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат от “Слуги народа” Данил Гетманцев, представляя документ в ВР.

Детали

По словам Гетманцева, Украина должна привести законодательство в соответствие с законодательством Европейского союза, имплементировать европейские нормы в наше законодательство.

“Это касается устранения правовых пробелов для обеспечения управления рисками банка, внедрение буферов капитала а также новой структуры банковского капитала. Мы должны ввести директиву 2013/36 а регламент 575 ЕС”, — отметил нардеп.

Как уточняют в НБУ, законопроект внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе касательно их коллективной годности. Также вводятся современные международные наблюдательные инструменты:

  • право регулятора требовать изменения персонального состава совета и/или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка;
  • право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Кроме того, документ уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.

Добавим

Представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс во время брифинга заявил, что пока МВФ остается в состоянии переговоров с Украиной, но ждет от государства большего прогресса.

По последним сообщениям из Офиса Президента, Украина рассчитывает получить до сентября транш объемом 2 млрд долларов.

В НБУ отмечали о необходимости получения транша от МВФ, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам.

С июня прошлого года продолжается пауза в получении Украиной траншей от МВФ. Причиной этого стал онлайн-визит миссии Фонда зимой. Просмотр 18-месячной программы сотрудничества на 5 млрд долл., необходимый для выделения денег, так и не состоялся.

Неофициальной причиной отсрочки просмотра зимой называли решение правительства о временном регулирования цены на газ — фактически ухода от формирования стоимости рынком.

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