Рада дозволила морській охороні стріляти без попередження у відповідь на напад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада визначила, що зброю на кораблях та катерах Морської охорони Державної прикордонної служби може застосовуватися без попередження для відбиття вторгнення та нападу на українські кораблі. Це передбачено в ухваленому парламентом законі "Про прилеглу зону України", передає кореспондент УНН.
Прикінцевими положеннями закону передбачено, що зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися без попередження з метою:
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- відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
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- припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
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- для відбиття нападу (подання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України;
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- для припинення збройного опору.
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Також зброя може застосовуватися після попереджувальної стрільби з метою затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) чи санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі чи у прилеглій зоні України або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані, або ж припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об'єктів під прапором України.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8361 “Про прилеглу зону України”, за яким морська територія України буде розширена на 22 км.