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Рада дозволила морській охороні стріляти без попередження у відповідь на напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада визначила, що зброю на кораблях та катерах Морської охорони Державної прикордонної служби може застосовуватися без попередження для відбиття вторгнення та нападу на українські кораблі. Це передбачено в ухваленому парламентом законі "Про прилеглу зону України", передає кореспондент УНН.

Рада дозволила морській охороні стріляти без попередження у відповідь на напад

Прикінцевими положеннями закону передбачено, що зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися без попередження з метою:

  • відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
  • припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
  • для відбиття нападу (подання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України;
  • для припинення збройного опору.

Також зброя може застосовуватися після попереджувальної стрільби з метою затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) чи санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі чи у прилеглій зоні України або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані, або ж припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об'єктів під прапором України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8361 “Про прилеглу зону України”, за яким морська територія України буде розширена на 22 км.

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