Рада разрешила морской охране стрелять без предупреждения в ответ на нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада определила, что оружие на кораблях и катерах Морской охраны Государственной пограничной службы может применяться без предупреждения для отражения вторжения и нападения на украинские корабли. Это предусмотрено в принятом парламентом законе "О прилегающей зоне Украины", передает корреспондент УНН.
Заключительными положениями закона предусмотрено, что оружие кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины может применяться без предупреждения с целью:
-
- отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;
-
- прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;
-
- для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и судна Государственной пограничной службы Украины или другие судна Украины;
-
- для прекращения вооруженного сопротивления.
-
Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) или санитарное законодательство Украины, во время преследования по горячим следам, что началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины или судов, нарушивших законодательство Украины об исключительной (морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно будет пытаться исчезнуть, а другие возможности для его остановки исчерпаны, или же прекращения враждебных действий судов отночительно побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины", согласно которому морская территория Украины будет расширена на 22 км.