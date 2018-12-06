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В Україні стане на 22 км більше моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8361 “Про прилеглу зону України”, за яким морська територія України буде розширена на 22 км, передає кореспондент УНН.

В Україні стане на 22 км більше моря

Згідно з проектом Закону, документ дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль (22 км - ред.) та створити підстави для скорочення контрабандного трафіку в Чорному морі.

Водночас, в пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що значно зріс обсяг контрабанди, яку перевозять Чорним морем.

Водночас, сам же ініціатор законопроекту нардеп Іван Вінник каже, що документ не вирішує цілком морські проблеми України.

Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8519 щодо надання статусу ветеранів для осіб, які брали участь в боротьбі за незалежність України, в тому числі в складі Української повстанської армії

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