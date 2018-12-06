В Украине станет на 22 км больше моря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины", согласно которому морская территория Украины будет расширена на 22 км, передает корреспондент УНН.
Согласно проекту закона, документ позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (22 км - ред.) и создать основания для сокращения контрабандного трафика в Черном море.
В то же время, в пояснительной записке к законопроекту указано, что значительно вырос объем контрабанды, которую перевозят Черным морем.
В то же время, сам же инициатор законопроекта нардеп Иван Винник говорит, что документ не решает полностью морские проблемы Украины.
Напомним, сегодня парламент рассмотрит проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.