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Рада достроково закрила вечірнє засідання і повернулася до консультацій щодо ринку землі

Рада достроково закрила вечірнє засідання і повернулася до консультацій щодо ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі. Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"На комітеті присутні представники депутатських фракцій і груп. Вони будуть продовжувати консультації і сьогодні і, я думаю, що і завтра зранку. Була пропозиція від всіх фракцій і депутатських груп сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі", - сказав Разумков.

Так, голова ВРУ закрив вечірнє засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада України завершила сьогоднішнє ранкове засідання на півгодини раніше у зв’язку з проведенням позачергового засідання комітету з питань аграрної та земельної політики щодо розгляду питання запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель.

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